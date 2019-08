Se la sono vista brutta due minorenni che, a causa della poca esperienza si sono trovati in difficoltà ieri mattina al largo delle spiagge di Imperia Oneglia. Su una canoa il ragazzo, su un windsurf la ragazza hanno avuto difficoltà nel gestire i due mezzi viste le condizioni del mare che stavano diventando proibitive. Il primo mezzo si è riempito d’acqua e il tentativo di rientrare con il secondo non è andato a buon fine, a causa del vento di grecale infatti, i due venivano spostati sempre più verso il Porto di Oneglia non riuscendo pertanto a raggiungere la spiaggia. la Capitaneria di Porto è stata allertata da uno dei bagnini del lido e la motovedetta CP 882 delle Guardia Costiera è subito intervenuta imbarcando i due malcapitati spaventati ma in buono stato di salute con i propri mezzi, che, se lasciati alla deriva, avrebbero potuto costituire un pericolo per la navigazione e anche un problema ambientale. I due ragazzi sono stati portati a terra in tutta sicurezza ed affidati alle cure dei genitori.

Si raccomanda di informarsi sempre delle condizioni meteomarine prima di intraprendere la navigazione o di allontanarsi dalla costa con mezzi come surf, windsurf, pedalò, kitesurf, canoe. Tali condizioni infatti non devono essere proibitive in base alla propria forza e capacità di gestione di tali mezzi o non adatte al tipo di imbarcazione utilizzata.