Un operaio di 41 anni, Claudio Holzer, impiegato per un frantoio di Dolcedo, è morto schiacciato dal trattore su cui lavorava, stamani intorno alle 6.40, in frazione Rimbaudi. Pare che il mezzo si sia prima inclinato su un fianco e poi rovesciato. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimare l’operaio, purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo che lavorava per il frantoio Benza. L’uomo, originario di Trento, lascia la moglie, impiegata nella stessa ditta, e un figlio di un anno e mezzo.

