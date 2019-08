ARENA FESTIVAL è questo il nome del nuovo progetto dell’associazione PINK TIME ideato dal Presidente Maurizio Praticò e dal suo staff.

Come già si può intuire dal titolo non sarà solo un concerto ma un vero e proprio festival che convolgerà sia l’Arena che il Palabigauda di Camporosso, la musica ed il divertimento saranno i principali protagonisti dell’evento.

L’Associazione Culturale Pink Time ha creato questa manifestazione per offrire due giorni di festa, che vedrà tra i protagonisti, oltre che a tanta buona musica, anche una selezione di proposte dell’universo “street food & beverage” di qualità.

Lo start è previsto dal tardo pomeriggio di venerdì 9 Agosto 2019 e si andrà avanti fino a notte inoltrata, lo stesso avverrà nel giorno successivo sabato 10 Agosto.

La prestigiosa location che avrà l’onore di ospitare l’evento sarà l’Arena di Bigauda che l’Amministrazione Comunale di Camporosso, dopo aver visionato il progetto, ha concesso con tanto entusiasmo diventando, così, a tutti gli effetti partner dell’iniziativa.

Le attrazioni principali delle serate saranno…

VENERDÌ 9 AGOSTO:

I ROOMMATES che tornano a farsi sentire e lo fanno con stile!

Reduci dal lancio della seconda stagione di #Room120, lo spazio YouTube in cui la Band propone rivisitazioni di brani scelti dalla Storia della Musica, ma della durata solo di 120 secondi.

I ROOMMATES proporranno nell’ARENA FESTIVAL un nuovo spettacolo che unisce il cammino segnato dal loro primo disco FAKE con il passato southern e con un futuro dalla connotazione rock e potente.

La band proporrà uno show, in collaborazione con Pink Time e Nikita’s Laboratory, ricco di spettacolo con scenografiche sorprese e non solo di musica…

In apertura si esibirà il gruppo musicale dei MadHouse, rock band lombarda, capitanata dalla cantante pavese Federica Tringali.

Mentre nell’Area Street Food & Beverage (PalaBigauda) saranno gli Efem System, band synth-wave nata ad Imperia nel 2009 da Mirko Di Michele e Fabrizio Fraioli, che ha al suo attivo tre album inediti, ad accompagnare il pubblico fin dall’inizio della manifestazione.

A seguire, sempre nello spazio di PalaBigauda, alle 20,15 Silvia Radici & Mariella Russo si esibiranno in una performance d’action painting a tema I, per accompagnare, oltre che con la musica, anche con i colori, queste 2 serate.

SABATO 10 AGOSTO:

BURNING PURPLE (Deep Purple tribute band) progetto musicale realizzato con l’intento di eseguire più fedelmente possibile i brani più celebri dei Deep Purple, una delle band che ha contribuito a creare la storia del rock mondiale.

I Burning Purple si fanno subito apprezzare nei più svariati concerti eseguiti tra la riviera ligure e la Costa Azzurra,in particolar modo al Moods di Montecarlo.

Nel corso degli anni la band subisce uno stop per poi ricomporsi nel 2016 e Mimmo De Leo e Ettore De Marco insieme al presidente dell’associazione Pink Time Maurizio Praticò decidono di riprendere l’attività dei Burning Purple con alcune sostituzioni di musicisti e la scelta del batterista Mimmo De Leo e del tastierista Ettore De Marco ricade sul bassista Spiro Memeo (già Blues Express band) sul cantante Stefano Rossi (proveniente dai Running Birds) e il chitarrista Casati. La nuova formazione si esibisce in concerti con la novità di un repertorio con brani della sola formazione Mark 2 dei Deep Purple. Nel 2017 il bravo chitarrista Casati verrà sostituito anch’esso dal bravo Benny Lanza (già chitarrista della Combriccola del Blasco e I belli fulminati nel bosco) quest’ultima new entry riporta i Burning Purple a un impronta molto più Blackmoriana, (essendo Benny un grande estimatore di Ritchie Blackmore), raccogliendo moltissimi consensi positivi dal pubblico.

Nel 2018 un altro cambio, il cantante Andrea Multari (già cantante e bassista dei Lucida Crash, band Imperiese) subentra al bravo Stefano Rossi, con la sostituzione del cantante la band decide di eseguire più personalmente e dando un impronta propria al repertorio senza mai abbandonare le atmosfere dei Deep Purple è così facendo i Burning Purple riprendono la propria attività ampliando il repertorio con i brani delle formazioni più significative della

Mark 2 Mark 3 e Mark 4 dei Deep Purple

In apertura ci saranno i BLAEMON progetto di musica prog interamente strumentale nato nel 2009 come tribute band dei Goblin e dei Daemonia (gruppo fondato da Simonetti una volta uscito dalla band originaria).La prima esibizione ufficiale è stata nel 2011 all’halloween fright night a Dolceacqua nella suggestiva cornice del Castello Doria.Da menzionare anche i concerti ad Art in the Casbah nel 2012 a Sanremo, Halloween a Triora, la Ia di Aspettando Godot a Bordighera del 2016 e il recente Shock Metal Fest 2019 sempre a Camporosso.

La formazione dopo alcuni avvicendamenti vede alle tastiere Alessandro Biamonti e Remo Cali sostituito da Alessandro Biamonti, alla batteria Simone Giudici, alle chitarre Enrico Muratore ed al basso Bruno Verdoia.

Come funziona l’INGRESSO all’ARENA FESTIVAL?

È molto semplice, puoi scegliere tra questi 2 pacchetti:

• Pacchetto da 10€ che ti permetterà l’accesso ad UNO dei due giorni dell’ARENA FESTIVAL, in OMAGGIO riceverai un BICCHIERE in plastica riutilizzabile, UNA CONSUMAZIONE e la tessera dell’Ass. PINK TIME.

• Pacchetto da 15€ che ti permetterà l’accesso a tutti e DUE i giorni dell’ARENA FESTIVAL, in OMAGGIO riceverai un BICCHIERE in plastica riutilizzabile, DUE CONSUMAZIONI e la tessera dell’Ass. PINK TIME.

N.B. Chi ha già acquistato il biglietto riceverà gli omaggi all’ingresso.

Ed ecco che cosa troverete a deliziarvi nell’Area Food & Beverages:

• Birrificio Artigianale DICIOTTOZEROUNO di Oleggio Castello (NO)

• Birrificio Artigianale CASTAGNERO SAVAN ROSS di Rosta (TO)

• OSTERIA CONSANI e BURGER @ HOME di Ventimiglia (IM)

• Pasta Fresca MORENA di Ventimiglia (IM)

• CALAMARO ON THE ROAD di TORINO

• JADO lunch & wine di Vallecrosia (IM) insieme a Cucina è Benessere

Una prima edizione di un nuovo format che si spera possa diventare, nel tempo, un grande evento e appuntamento fisso non solo per tutti gli amanti della buona musica e del buon cibo ma anche un happening che dia a tutti l’occasione di passare del tempo all’insegna del divertimento.

L’ARENA FESTIVAL è stato sponsorizzato anche da:

• Groupama, Palmero Assicurazioni – Bordighera

• INTESA – Camporosso

• FOTO CARLO – Vallecrosia

• CONTATTOTTICO – Ventimiglia

• REDFIELD CrossFit – Camporosso

• Autocarrozzeria LAGANA’ – Vallecrosia

• EF 90 – Camporosso

• D’italy – Vallecrosia

• Bar SABRINA – Camporosso

• BIANCOLATTE Bar & Bistrot – Vallecrosia

• LORENZI Custom Instruments

• BARBONE IN ROCK Restò – Ventimiglia

• CONAD – Vallecrosia

• #STARACECAR Competition

• Dott. MIRKO VALENTI – Vallecrosia

• Gelateria CoCo’s – Bordighera

• Immobiliare ELISA/Generali Dott. SAMUELE AMADEI – Vallecrosia

• 2F Ferrammenta – Camporosso

• PUNTO COLORE – Bordighera

• S.D.C., Signore Delle Chitarre – Camporosso

Allestimenti tecnici curati da:

• VAMA. Service, Servizi per lo Spettacolo – Vallecrosia

La PinkTime ringrazia l’Amministrazione di Camporosso per la disponibilità e la preziosa collaborazione e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.

Potrete trovare aggiornamenti e news sull’evento nella pagina facebook dedicata:

http://www.facebook.com/events/272238853249534/

e nella pagina facebook dell’associazione:

http://www.facebook.com/pinktimemusic/