In Italia sono 8.002 le attività che gestiscono stabilimenti sulle spiagge di mari, laghi e fiumi o che noleggiano pedalò e canoe, un settore in crescita del +2,4% in un anno. I dati sono stati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese al I trimestre 2018 e 2019. Tra le province più attrezzate, Napoli è al primo posto con 449 imprese (+3% in un anno), seguita da Savona con 428 attività e da Rimini con 423 (5,3%).

