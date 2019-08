L’artigianalità è sempre stata la base del mestiere di gelatiere, un mestiere dove le conoscenze venivano trasmesse direttamente in bottega da padre in figlio o da maestro ad allievo; il vero valore dell’azienda artigiana sono le ricette perché nascono da molte prove da parte del “maestro gelatiere”, lavorazioni semplici e gusti legati alle stagionalità ed il progetto Lavanda Riviera dei Fiori ricerca la collaborazione con professionisti preparati che conoscono le proprietà organolettiche e funzionali sia degli ingredienti di base che di quelli riservati a caratterizzare il gelato e possiedono le competenze necessarie per l’utilizzo di ingredienti tipici del territorio.

Da oggi anche nella Gelateria Artigianale in Lungomare G. D’albertis 13 a Santo Stefano al Mare si potrà gustare il gelato artigianale realizzato con i fiori di Lavanda Officinalis “Imperia” del progetto Lavanda Riviera dei Fiori, questo progetto, che vanta un Territorio composto da 32 Amministrazioni Comunali, sta rilanciano l’economia grazie ad un lavoro di squadra realizzato tra le varie realtà produttive.

Il gelato artigianale è un altro fiore all’occhiello del nostro Paese, i maestri gelatieri che volessero inserire il gusto del nostro Territorio possono contattarci via mail a: info@lavandarivieradeifiori.it