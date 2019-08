Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Posti ancora disponibili in tutti i settori. Info e prenotazioni tel. 0184 506060 tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Doppio appuntamento, con il tango e la musica, questa settimana al Teatro Ariston di Sanremo. Oggi, martedì 6 agosto, alle ore 21.30 Tango Fatal con la Tango Fatal Tango Company. Da un’idea artistica di Guillermo Berzins, ballerino e coreografo argentino di fama internazionale, Tango Fatal fa rinascere sul palcoscenico le sensuali e misteriose atmosfere porteñe in un’ambientazione astratta e sospesa nel tempo. Le romantiche e struggenti note dei più celebri tanghi si alterneranno a spettacolari coreografie contemporanee e all’energia contagiosa del folklore argentino. Accanto al talentuoso Guillermo Berzins ci sarà Marijana Tanaskovic, bella e sensuale ballerina dalla grande capacità tecnica ed interpretativa ed un corpo di ballo di magnifici ballerini. La musica dal vivo è affidata all’Orchestra Corazón de Tango fondata e formata da Oksana Peceny Dolenc.

