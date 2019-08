A Sanremo le tubature dell’acquedotto intorno alle 3 di notte hanno ceduto in via Matteotti ed il guasto ieri ha messo in ginocchio sia il bar del Teatro Ariston, sia l’Oviesse che non ha potuto svolgere la regolare attività di vendita. Anche l’Hotel Globo, gli uffici, i negozi e le case della zona sono rimasti senz’acqua. Alcune cantine e magazzini sono stati allagati, così come la merce in esposizione in alcuni negozi, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

