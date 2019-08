La nuova Scuola Calcio Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco prosegue nella programmazione della stagione calcistica 2019/20.

“Continuano i lavori per preparare al meglio l’inizio di questa nuova avventura, voluta dai Salesiani per ridare vita alla presenza di una Scuola Calcio all’interno dell’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia” – racconta il responsabile Marino Moraglia.

“Desideriamo che le bambine e i bambini che potremo accompagnare riescano ad imparare questo splendido sport divertendosi, trovando operatori capaci di essere buoni educatori; molta attenzione verrà posta affinché i giovani giocatori siano sempre coinvolti e stimolati a sviluppare le loro doti e capacità, senza lasciare nessuno indietro”

Marino Moraglia sarà il coordinatore dell’attività, portata avanti da tecnici di provata esperienza; tra questi Mauro Chiossi e Paolo Corona, già insieme nella proficua esperienza della storica PGS. Insieme a quest’ultimi, la Scuola potrà contare su Francesco Mogavero, Antonio Seva Stefano Colli, Veronica Russo e Lorenzo Vitetta. Il team di allenatori può vantare un importante mix di esperienza e gioventù, un’arma vincente per rendere efficace l’apprendimento di principi tecnici e comportamentali.

“Credo sia importante sottolineare – precisa Moraglia – il lavoro di selezione svolto dalla dirigenza per la ricerca delle giuste figure umane necessarie a questo progetto; le sole conoscenze didattiche di cui dispongono i nostri allenatori vanno a pari passo con i valori morali e i principi educativi per noi fondamentali”

A completare lo staff tecnico, durante la stagione la Scuola potrà usufruire del contributo specifico di professionisti sul piano dell’attività motoria e della fisioterapia per la salute dei piccoli calciatori e calciatrici.

“Domenica durante la giornata del “Bun Patu“ abbiamo allestito uno stand per presentare alla città la nostra iniziativa; la risposta è stata buona, sinonimo di un buon apprezzamento da parte della città; ci fa piacere l’interesse di diverse bambine verso questo sport, per cui la bella prestazione mondiale della nazionale femminile ha fatto da traino”

Conclude Moraglia: “Da più parti sentiamo dire che oggi sia impossibile far vivere ai nostri bambini la passione del calcio in un ambiente sano; che sia impossibile eliminare negli adulti (genitori e allenatori) il bisogno di vincere a tutti costi, anche a scapito dei bambini. Ecco, crediamo che questa sia una grande falsità! Un ambiente come l’Oratorio Salesiano, una società unita e concorde, gli allenatori giusti sono la formula per sfatare questo tabù. I bambini potranno giocare sereni e i genitori essere tranquilli e godersi i figli felici in questo sport. Lo Sport deve essere prima di tutto scuola di vita. Lo sanno tanti campioni nati e cresciuti proprio in un oratorio”

Il 24 agosto, alle ore 17.30, presso l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, è previsto l’OPEN DAY, appuntamento di presentazione ufficiale del progetto, delle persone e della struttura.

Per restare aggiornati, è possibile seguire la pagina Facebook Scuola Calcio PSV Don Bosco.