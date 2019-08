La manifestazione “Il più veloce della Città”, prevista in calendario giovedì 8 agosto alle ore 20.30 in Calata Anselmi ad Imperia, è stata rinviata al 23 agosto nel medesimo luogo e al medesimo orario. La decisione, assunta per motivi tecnici, è stata comunicata dalla Maurina Imperia all’Amministrazione Comunale nelle scorse ore.

