Ha confessato ai carabinieri di Savona il ragazzo di 17 anni che ha tirato un bidone della spazzatura dalla strada sulla spiaggia di Bergeggi colpendo al volto un ragazzino francese di 12 anni che dormiva in tenda. Ai carabinieri ha spiegato di “non sapere che sotto c’erano delle persone e che era convinto di “lanciarlo direttamente in mare”. Il ragazzo è uscito verso le 3 dalla discoteca e si è fermato al chiosco dei panini, che però era chiuso. “A quel punto ha pensato di lanciare il cassonetto in spiaggia”.

