Si ricorda il posizionamento in Città di questi strumenti, fondamentali per ottimizzare lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata: i due eco-compattatori si trovano sulla Spianata del Capo e presso la stazione ferroviaria (Piccola Velocità); le due eco-isole sono state installate accanto al Mercato Coperto e nell’area delle Due Strade.

– la consegna delle tessere necessarie per l’utilizzo degli eco-compattatori e delle eco-isole.

– la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata;

Il Point, che si trova in piazza Eroi della Libertà 4 (a fianco della stazione ferroviaria), effettua due importanti servizi:

