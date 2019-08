Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Finanza di Riva Trigoso (Genova) ha denunciato un 51enne italiano, residente a Londra, perché scoperto a affittare in nero alloggi fatiscenti a immigrati. Le fiamme gialle gli contestano una evasione di oltre 100 mila euro. Dal 2014 ha iniziato a affittare i suoi sei alloggi a Sestri Levante a persone originarie di Bangladesh o Marocco con contratti di comodato finti percependo l’affitto con bonifico o in contanti tramite persone di fiducia.

