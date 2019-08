Si è svolto nei giorni scorsi in Comune a Ventimiglia un incontro tra il sindaco Gaetano Scullino ed una delegazione della Confartigianato, composta dal responsabile di zona Giulio Gajaudo, dal segretario Barbara Biale e dalla funzionaria Elisabetta Rizzi. Durante la riunione sono state affrontate diverse tematiche riguardanti il settore della piccola impresa e dell’artigianato.

La Confartigianato ha presentato un documento contenente le proprie priorità per uno sviluppo del territorio, con le istanze emerse da un confronto con i vari settori artigianali. In particolare si è discusso dell’attività della Confartigianato in merito ai lavoratori frontalieri, delle problematiche relative ai trasporti ed alle vie di collegamento, di sevizi turistici e di valorizzazione delle produzione locali.

