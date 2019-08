Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La squadra si ritroverà domani mattina alle 9.45 allo Stadio Comunale. La partenza è fissata per le ore 10. La Sanremese alloggerà presso l’Albero Ristorante Payarin ed effettuerà doppie sedute quotidiane presso il campo sportivo “Danilo Balbis” di Ormea. Eventuali amichevoli saranno comunicate successivamente.

La Sanremese Calcio comunica l’elenco dei convocati che a partire da domani mattina, 6 agosto 2019, e fino a martedì 13 agosto, sarà a disposizione del tecnico Nicola Ascoli e del suo staff per il ritiro estivo di Ormea, in provincia di Cuneo:

