Pronto il calendario della seconda parte del campionato di Serie B: i play off cominceranno venerdì 9 agosto, alle 21, con Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese a San Biagio Mondovì, mentre domenica 11 agosto, alle 17, si giocherà Taggese-Osella Surrauto Monticellese a Taggia.

Al via anche i play out: giovedì 8 agosto, alle 21, Serramenti Bono Centro Incontri-Speb a San Pietro del Gallo, mentre ad Andora, venerdì 9 agosto, alle 21, in campo Vini Capetta Don Dagnino e Bcc Pianfei Pro Paschese.

La prima partita del girone salvezza è in programma martedì 13 agosto, alle 21, a Ceva, tra la Srt Progetti Ceva e la Benese (riposa la Virtus Langhe).

Si riparte con i punti ottenuti nella regular season e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà tra il 10 e il 13 settembre: le prime due classificate dei play off andranno direttamente in semifinale, la terza e la quarta dei play off e le prime due dei play out si giocheranno gli spareggi per definire le altre due semifinaliste. L’ultima classificata del girone salvezza retrocederà in Serie C1.

Pallapugno: gli ottavi di finale di Serie C2

Serie C2 – Andata ottavi finale

Mercoledì 7 agosto ore 20.30 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Spigno

Mercoledì 7 agosto ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Taggese

Venerdì 9 agosto ore 21 a Caraglio: Caraglio-Alta Langa

Venerdì 9 agosto ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-San Leonardo

Mercoledì 7 agosto ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Valle Bormida

Martedì 6 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri

Venerdì 9 agosto ore 21 a Peveragno: Peveragno-Ricca

Venerdì 9 agosto ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Tavole

Ritorno ottavi finale

Domenica 18 agosto ore 20.30 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-San Biagio

Giovedì 15 agosto ore 17 a Taggia: Taggese-Castellettese

Domenica 18 agosto ore 21 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Caraglio

Sabato 17 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Gottasecca

Sabato 10 agosto ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Don Dagnino

Martedì 13 agosto ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 18 agosto ore 21 a Ricca: Ricca-Peveragno

Martedì 13 agosto 21 a Diano Castello: Tavole-Virtus Langhe