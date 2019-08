Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Così va in archivio la terza edizione della Beach Waterpolo Cup che ha avuto un ottimo successo e incuriosito nuovi giovani e meno giovani alla pallanuoto.

Nei premi individuali, è stato riconosciuto Giorgio Boggiano quale ‘Miglior Giocatore della Beach Waterpolo Cup’. Il giovane savonese corona così un’estate spettacolare: prima decide le finalissime Under17 laureandosi Campione d’Italia, oggi viene eletto nella ambitissima rassegna imperiese. Insieme a lui, la valorosa Sofien Mirabella votata ‘Miglior giocatrice della Beach Waterpolo Cup’, elemento di spicco della ‘Pescheria Mare Blu’ e che, pur infortunatasi per un colpo al volto alla prima partita, ha trascinato i suoi alla finale.

La domenica era cominciata con gli ultimi incontri della fase a gironi e le primissime dispute ad eliminazione diretta che decretavano l’ultimo posto del ‘Tapas Beach’. Il team di Capitan Andrea Poracchia e Giacomo Rocchi veniva riconosciuto da tutti come ‘Squadra Simpatia’ della rassegna e vinceva così il relativo premio. Al settimo posto la Pizzeria ‘Il Melograno’ di capitan Margherita Garibbo mentre il sesto veniva raggiunto dall’ ‘Autoscuola Alfieri’, che comprendeva tanti giovani giocatori della Rari Nantes Imperia. La prima squadra che raggiungeva la zona premi era ‘Il Chioschetto’ capitanata da Sarah Sowe, insieme a compagni validissimi quali Raffaele Ramone, Filippo Corio, Sara Amoretti e Federico Merano. Nelle semifinali, poi, la prima ad uscire dal ventaglio delle pretendenti al trono era la ‘Amoretti Assicurazioni & La Nuova Macelleri’ con Davide Cesini, Filippo Rocchi, Martina Bencardino, Nicola Rosso e l’acquisto di Emilio Pagani, nell’ultima stagione in A2 con la calotta del Como. Nella finalina hanno prevalso le ‘Capanne Africane’ che agguantavano il podio con Nicola Parodi, Paolo Milani e i giovani savonesi Boggiano e Taramasco. Nell’atto finale poi ‘Pizzeria Agorà’ alzava il trofeo dopo aver battuto la ‘Pescheria Mare Blu’, capitanata da Ettore Novara (fresco oro alle Universiadi) e Giacomo Novara ed il fondamentale apporto di Sofien Mirabella e Paolo Durante. Il vulcanico patron Vincenzo Mirabella trova comunque la posizione d’onore.

La terza edizione della Beach Waterpolo Cup di Imperia va in archivio con la vittoria della Pizzeria Agorà, una delle squadre accreditate al successo finale fin dalla partenza, che nell’ultimo atto ha ragione della valorosa Pescheria Mare Blu per 2 set a 1.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Giorgio Boggiano è stato premiato come Miglior Giocatore della Beach Waterpolo Cup’. Il giovane savonese corona così un’estate spettacolare: prima decide le finalissime Under17 laureandosi Campione d’Italia, oggi viene eletto nella ambitissima rassegna imperiese