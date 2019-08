Restano molto critiche le condizioni dell’operatore di Autostrade ferito sull’A12 a Chiavari insieme a due agenti della polizia stradale. Un tir ha travolto il suo furgone che segnalava la presenza di un’auto in panne. L’uomo, 51 anni, è stato operato da chirurghi plastici, urologi ed ortopedici per ricostruire la parte ossea e dei tessuti molli. Si fa strada l’ipotesi che l’autista del mezzo pesante possa essersi distratto perché il camion procedeva a velocità non elevata. Sequestrati il mezzo e il cellulare dell’autista per capire se stesse telefonando o scrivendo messaggi.

