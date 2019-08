La celebre attrice inglese Emilia Clarke, nota per aver interpretato il personaggio di Daenerys Targaryen, la Madre dei draghi, nelle otto stagioni de “Il trono di spade”, ha scelto l’estremo ponente ligure per trascorrere le sue vacanze. Ieri pomeriggio ha pubblicato tre immagini sul proprio profilo Instagram su instagram mostrando ai suoi quasi 25 milioni di followers cosa ha fatto durante in questi giorni. In una delle tre foto taglia la pasta fatta in casa con un coltello da cucina, in un altro è assieme ad alcuni amici e in’altra ancora è seduta un masso lungo il torrente di Rio Carne a Pigna.

“Si, ho fatto la pasta: niente macchine, niente Masterchef, niente mattarello – scrive la Clarke – Qui ho sfatato il mito, non hai bisogno del mattarello. Solo una bottiglia di vino e quattro ore a disposizione. Vi consiglio di mangiarla appena fatta”.

Per la sua interpretazione nella serie tv tratta dai romanzi di George R. R. Martin, Emilia Clarke ha ricevuto la nomination a prestigiosi premi quali l’Emmy e lo Screen Actors Guild Award. Nel 2018 è stata, inoltre, tra i protagonisti di “A Star Wars Story”, con regia di Ron Howard, ella seconda serie di Star Wars Anthology.

