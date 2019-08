Il 12enne francese, ricoverato al Gaslini di Genova dopo essere stato colpito in faccia da un cassonetto lanciato sulla tenda dove dormiva con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi è ancora in prognosi riservata e tuttora ricoverato in terapia intensiva per monitorare l’evoluzione neurologica. I Carabinieri sembrano privilegiare il “gesto folle, sconsiderato” piuttosto che l’azione di un gruppo di ‘anti-campeggiatori’. Non è escluso che possa esser stato “il gesto di un ubriaco”. “Chi sa qualcosa parli. Chi fosse in compagnia del responsabile o abbia visto qualcosa si rivolga subito alle forze dell’ordine” dice il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello.

