A seguire , alle ore 21,30 l’Associazione Culturale A Cria presenta ‘MUSICA in piazza ‘ – concerto JAZZ ‘TIME7&US’’ con una formazione d’eccezione :

Il primo appuntamento è previsto per le 18,30 con “Arpe d’estate”: giovanissime arpiste del Sanremo Harp Consort, ensemble di arpe celtiche si esibiranno con un repertorio di Musiche tradizionali e contemporanee.

