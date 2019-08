Un centinaio soltanto gli appassionati che hanno raggiunto questa mattina la vetta del Monte Saccarello per il consueto appuntamento della prima domenica di agosto. Non molti, ma buoni, direbbero i nostri vecchi che hanno fra l’altro festeggiato il 119° anniversario della installazione della statua del Redentore e che hanno ricordato il primo presidente dell’Associazione Festa del Redentore Monte Saccarello, quell’Astini che assieme a tanti altri raccolse l’invito, proveniente da Roma, dall’allora Papa Leone XIII, e contribuirono con l’aiuto di molti, non ultimi i militari che prestavano servizio sulle nostre montagne. Oggi, a ricordare questi eventi il vescovo della diocesi di Ventimiglia – San Remo mons. Antonio Suetta che ha concelebrato ai piedi della statua sull’altare realizzato in stretto tema montanaro con una ciappa in ardesia. Tra le autorità un assessore del comune di Triora ed uno di Molini di Triora, oltre al comandante la stazione dei Carabinieri di Triora. Quando già le nuvole iniziavano a raggrupparsi c’è stato giusto il tempo, prima del pranzo al sacco per degustare l’aperitivo offerto dall’associazione Festa del Redentore Monte Saccarello, presieduta dall’infaticabile Giancarlo Lanteri.

