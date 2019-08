Un 16enne è rimasto folgorato mentre usciva dall’acqua sulla spiaggia di Rapallo davanti all’antico castello. Il giovane, originario del Portogallo, in vacanza in Liguria con la famiglia, è stato ricoverato d’urgenza dopo essere andato in arresto cardiaco. I medici hanno tentato tre volte prima che il cuore ricominciasse a battere. Il ragazzino si sarebbe aggrappato a fili elettrici mentre usciva dal mare.

Correlati