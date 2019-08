Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un ragazzino di 12 anni ha riportato lesioni multiple e diversi traumi agli arti dopo essersi schiantato in bici contro un muro, compiendo un volo di oltre 6 metri, ed è stato ricoverato in codice rosso al Gaslini di Genova. L’incidente è avvenuto nel quartiere di San Teodoro.