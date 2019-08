Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Una 51enne, di origini tedesche, è morta dopo essere precipitata dalla ruota panoramica del porto antico di Genova. La donna si sarebbe suicidata. La turista una volta arrivata in cima ha aperto la ringhiera di protezione e si è lanciata nel vuoto facendo un volo di una ventina di metri.

