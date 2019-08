Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese Calcio comunica di non aver perfezionato il tesseramento del giovane terzino Ibrahim Escu , classe 2001, proveniente dal Catania. Il difensore ha lasciato la città dei fiori stamattina.

