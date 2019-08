«Abbiamo saputo delle gravi minacce di morte rivolte al Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli: “Taglio la gola a tutta la tua famiglia” .Anche noi del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” esprimiamo la nostra Solidarietà e condanniamo le intimidazioni del genere, soprattutto a difesa di quelle Donne e degli eventuali bambini in famiglia – commenta Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato – Purtroppo, chi fa politica oppure svolge un lavoro amministrativo può imbattersi nelle situazioni del genere, molto spiacevoli ma mai insuperabili. Auguriamo a Davide ed alla sua famiglia di riprendersi velocemente da queste terribili minacce. Importante è difendersi fin da subito e con la vicinanza di tutti è impossibile non andare oltre.»

