Domenica 28 luglio ha riscosso un notevole successo a Bordighera il primo stage di Wing Chun di Sifu Jean-Marc Noblot e di sua moglie Sifu Chan Keo, delle scuole Base BMA della Liguria e della Costa Azzurra.

Il Wing Chun è uno stile di kung fu originario del sud della Cina. Jean Marc Noblot e Chan Keo, maestri di Wing Chun e Brazilian Ju Jitsu, sono i fondatori della BASE Martial Arts (BMA). Il metodo BMA nasce dalla loro conoscenza e esperienza ultradecennale nel Wing Chun e nel Brazilian Ju Jitsu. E’ concentrato in prevalenza sullo studio funzionale della meccanica del corpo umano così come sull’aspetto strategico e relazionale. Lo studio di queste arti nel tempo porta molteplici benefici sia sotto l’aspetto fisico che mentale.

Il Wing Chun Kung Fu è un sistema di combattimento il cui scopo è inabilitare l’avversario il più rapidamente possibile. Corrisponde a uno studio meccanico, strategico e psicologico per un’efficienza ottimale in caso di scontro. La base per lo sviluppo del sistema ha il vantaggio di essere verificabile nella pratica. La maggiore difficoltà è riuscire ad applicare i principi fondamentali del Wing Chun senza distorcerli a causa di una cattiva interpretazione. Questo è il motivo per cui il sistema si basa su un metodo preciso che deve condurre all’auto-correzione degli errori di interpretazione commessi. Questa omeostasi, unica del Wing Chun, si può manifestarsi solo a determinate condizioni che la scuola BASE chiamata “ambiente ostile”. Poiché gli errori interpretativi sono spesso associati a meccanismi psicologici più profondi nell’esperienza del praticante, l’esperienza ha mostrato che la pratica del Wing Chun ha portato allo sviluppo personale dell’individuo (come pianificato dai monaci che hanno sviluppato questo sistema).

