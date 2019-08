Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia questa sera, dalle 18, organizza la Festa dello Sport. L’evento era previsto lo scorso sabato ma a causa del maltempo è stato spostato a oggi. Sarà un’occasione per concludere la stagione calcistica e augurare a tutti buona estate.

Sarà una grande festa che chiuderà un anno ricco di soddisfazioni e inoltre concluderà il camp estivo biancorosso andato in scena al campo Zaccari per sei settimane. Verranno inoltre organizzati tornei misti di calcio (maschile e femminile) rivolti a bambini, ragazzi e genitori. Si terrà poi la premiazione dei tornei e la consegna dell’attestato di partecipazione al camp estivo a chi ha preso parte a questa bella iniziativa.

Musica e divertimento animeranno la serata gastronomica e di sport aperta a tutti: bambini, ragazzi e adulti.

Correlati