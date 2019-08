Il sanremese Davide Nevrkla, Personal Trainer tra i più innovativi e moderni del momento col suo brand “David Fitness & Training”, ha pubblicato il suo primo libro “Business Fit Lifestyle” dedicato alla categoria dei manager e liberi professionisti.

Il libro racchiude suggerimenti tecniche e strategie rivolte a chi ha difficoltà a mantenere uno stile di vita fitness a causa degli innumerevoli impegni di lavoro. La categoria oggetto del libro è particolare e molto sottovalutata nell’ambiente fitness perché non si comprende che un manager o un imprenditore ha una giornata di lavoro molto imprevedibile, orari sballati, un’alimentazione irregolare e continui spostamenti fuori sede. “Nel libro racconto la mia esperienza professionale che mi ha portato a sviluppare delle strategie adatte a questa categoria per permettergli di vivere il fitness non più come un sacrificio ma come un piacere – spiega Nevrkla – Per imprenditori e professionisti non è facile conciliare il lavoro con uno stile di vita sano e attivo”. Lo sa bene Davide, che ha abbandonato la professione di commercialista per dedicarsi alla sua grande passione il “Fitness” ottenendo numerose certificazioni nazionali e internazionali. Nel suo libro tutti i segreti, le tecniche e i suggerimenti motivazionali per l’uomo in carriera, che ha difficoltà a coniugare un’attività imprenditoriale e professionale di successo con uno stile di vita fitness. Il libro è stato pubblicato dalla Edizioni Zem di Vallecrosia ed è disponibile anche la versione e-book su i migliori portali web.

Nel 2018 Davide Nevrkla e il “David Fitness & Training” erano stati al centro di un’intervista realizzata da “Men’s Health” il più importante magazine (pubblicato in Italia e nel mondo in diverse lingue) di fitness e benessere maschile.

“Men’s Health” si era interessato alla storia di Davide dedicandogli al suo interno, un un’intervista ed una scheda.

Nell’intervista si è parlato dei successi di Nevrkla come uomo immagine di alcune case di attrezzi fitness estere e soprattutto dell'”Holiday fit package”. Un programma di “remise en forme” studiato e ideato da Davide proprio per la categoria alberghi e resort di lusso per permettere al cliente di ricevere un servizio in ambito fitness e benessere di elevato livello.

Davide è ache il Testimonial Italiano di un nuovo attrezzo fitness tedesco chiamato XBT, molto apprezzato in tutta Europa. Usato da pugili e lottatori professionisti di MMA, così come negli allenamenti delle squadre di pallavolo di calcio della Bundesliga. La ditta tedesca Powrx ha anche incaricato Davide di preparare alcuni video didattici tra settembre e ottobre. Un riconoscimento davvero importante per un professionista del fitness che opera nel Ponente Ligure.

Nel promo video ufficiale “XBT-THE MOVIE” Davide è stato protagonista di un trailer stile action movie (diverso dai classici spot del fitness), girato tra Sanremo e Bordighera con la collaborazione del Grand Hotel del Mare e dell’Hotel Villa Sylva. La regia e la produzione sono di Fulvio Bruno.

L’idea di un cortometraggio stile spy-story è stata di David ed è stata approvata in modo entusiasta dall’azienda tedesca Powrx che ha presentato il cortometraggi a Francoforte nel “World Fitness Day 2017”.

Nevrkla è testimonial al pari di atleti noti a livello internazionale a cominciare da Dennis Siver, campione internazionale UFC.

