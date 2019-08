A Bordighera nella zona di Montenero, in località Curtasse, un cinghiale ha creato gravi danni ad un agriturismo e ad un terreno (come si può vedere nelle foto). L’agricoltore di Bordighera, Mirko Abbaton, segnala l’accaduto e si augura che chi di dovere si adoperi quanto prima per fare in modo che il cinghiali non continui a provocare danni in zona. “Sono disperato perché ormai da diverso tempo il cinghiale distrugge le coltivazioni ed i muri – racconta Mirko – Danneggia anche la strada per arrivare. Non si possono fare battute di caccia nella zona. Mi sento davvero con le mani legate, la Provincia di Imperia non riesce a fare molto per risolvere questo grave problema”.