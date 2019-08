Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Bergeggi (Savona) un ragazzino francese di 12 anni è stato colpito in pieno volto da un piccolo cassonetto dell’immondizia buttato dalla strada sulla spiaggia sottostante. Il 12enne era in campeggio sull’arenile con la famiglia. Il ragazzino è stato prima trasferito al “Santa Corona” dove i medici, vista la gravità delle lesioni, ne hanno disposto il trasferimento al Gaslini di Genova.