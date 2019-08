Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, una variante al Piano urbanistico comunale del comune di Ventimiglia che consente la riqualificazione urbanistica e territoriale di un’area abbandonata in località Mortola inferiore. “Prosegue la collaborazione tra la Regione e i comuni – commenta Scajola -, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione e all’attuazione, nel minor tempo possibile, dei programmi urbanistici, necessari per dare risposte concrete ai cittadini”. “La variante approvata oggi- aggiunge Scajola – permetterà appunto di recuperare un’area incolta, abbandonata, permettendone così la riqualificazione urbanistica e paesaggistica e la realizzazione di alcuni alloggi di edilizia residenziale”.

