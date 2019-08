Oggi, venerdì 2 agosto, ad Arma di Taggia, in piazza Tiziano Chierotti si alzerà il sipario sulla regina delle sigle dei cartoni animati CRISTINA D’AVENA in una serata unica per divertimento e allegria. L’evento è curato dalla “Fiori Eventi” con la direzione artistica Shary Productions ed avrà inizio alle 21:30 con Andrew dj che farà ballare e cantare tutta la piazza fino all’arrivo della nostra gradita ospite live Cristina D’Avena.

L’artista dopo una lunga stagione di grandi successi, ricca di sold out e di tantissime date in tutta Italia, con migliaia di ragazzi e adulti che si sono scatenati intonando le sigle dei cartoni animati più famose di ieri e di oggi, canterà in piazza Chierotti alcuni dei suoi successi.

Cristina D’Avena è da sempre una cantante molto apprezzata anche dai suoi colleghi del mondo musicale, come lo dimostra il successo ottenuto con “Duets Forever”, album uscito nel 2018 in cui ha riproposto le sue sigle dei cartoni animati più famose in una chiave tutta nuova insieme a grandi artisti. Un’operazione che le è valsa il disco d’oro e di platino. La serata musicale si annuncia esplosiva.

Correlati