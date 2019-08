Lutto a Sanremo per la scomparsa a 79 anni di Carlo Piacenza, che ha lavorato nella Sita e nella Stel per poi diventare direttore d’esercizio alla Riviera Trasporti. Vedovo di Rosa Ferri, lascia una sorella ed un figlio. Piacenza era anche coordinatore della Caritas della Chiesa di Nostra Signora della Mercede nel quartiere di San Martino dove stamani sono stati celebrati i funerali, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

