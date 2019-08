A Imperia nella zona Poggi, S.S., una postina di 40 anni, mentre stava consegnando le lettere, è stata presa a sberle, insultata e minacciata da un residente. Pare che in passato ci fossero state lamentele per le auto dei portalettere, posteggiate vicino alle case. La donna aveva lasciato la macchina col motore acceso mentre consegnava la posta. Al Pronto Soccorso è stata giudicata guaribile in 5 giorni, sull’episodio indaga la Polposte, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

