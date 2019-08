Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La federazione provinciale imperiese del Partito Democratico esprime la sua totale solidarietà all’amico Davide Gibelli, sindaco di Camporosso. Le minacce che sono state rivolte, a lui e alla sua famiglia, sono l’ennesimo e triste sintomo di imbarbarimento. Davide Gibelli è una persona splendida e un ottimo amministratore e, in questo frangente così delicato, ci vogliamo stringere a lui in un abbraccio che va ben oltre la mera espressione di vicinanza. La segreteria provinciale PD

