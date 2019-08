Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domenica 4 agosto alle ore 18, la Vice Presidente della Regione Liguria Assessore alla Sanità Sonia Viale parteciperà all’inaugurazione dei tre nuovi mezzi sociali ed un nuovo defibrillatore semiautomatico, acquistati nei mesi scorsi dalla Croce Bianca di Imperia. La manifestazione si svolgerà presso la Sede in Viale della Rimembranza, 18 ad Imperia Porto Maurizio.

