Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 3 agosto falò e notte in tenda , domenica 4 Santa Messa con processione alle ore 11, spaghettata e pomeriggio in allegria, lunedì 5 Santa Messa conclusiva alle ore 11.

Dal 3 al 5 agosto Cosio d’Arroscia festeggia la Madonna della Neve con la tradizionale festa in Località Cancelli , sopra il Colle di Nava.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 3 agosto falò e notte in tenda, domenica 4 Santa Messa con processione alle ore 11, spaghettata e pomeriggio in allegria, lunedì 5 Santa Messa conclusiva alle ore 11