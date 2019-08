Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Per info: • Diego 3389743928 • Matteo 3276796018

In più: • se Arrivi entro 23:00 shottino omaggio • con 3 drink braccialetto in omaggio

Per raggiungere in comodità l’evento: Servizio navetta dalle h 22.00

Sabato 3 agosto torna il Cian du Figu Music Festival, un evento immerso nella natura incontaminata nel cuore della Valle Arroscia in località Gazzo d’Arroscia. Dalle 17 sarà possibile montare le vostre tende in una vasta area dedicata; dalla stessa ora sarà attivo il servizio bar e ristoro.

