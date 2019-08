Il blogger ed apicoltore ventimigliese Marco Ballestra è accusato di aver minacciato di morte il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, e la sua famiglia. Ballestra è indagato per minacce gravi dato che al telefono avrebbe pronunciato la frase “Taglio la gola a tutta la tua famiglia”. La telefonata di minaccia è l’epilogo di una battaglia amministrativa-giudiziaria tra il Comune e Ballestra iniziata nel 2001 con il sequestro di un terreno in Lovaira, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

