Un altro giovane calciatore si aggiunge alla prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Si tratta di Fabio Teodoro.

“Ho deciso dopo due anni di “pausa riflessiva” di rilanciarmi nel mondo del calcio sposando un buon progetto, convincente e solido come quello del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, con l’intenzione di rimettermi in gioco – dichiara Fabio Teodoro – Con costanza e serietà mi farò trovare a disposizione per centrare gli obiettivi e, perché no, puntare magari a qualcosa in più. Sono sicuro che si riuscirà a lavorare bene con mister Fiore e il ds Cascia’”.

Classe 1996, dopo aver militato nella Sanremese e nel Savona, è pronto ad iniziare una nuova avventura con la società biancorossa per la stagione 2019-2020. Farà parte del giovane gruppo che il direttore sportivo Salvatore Cascia’ sta formando insieme al mister Manuele Fiore per affrontare al meglio il campionato in Prima Categoria.

