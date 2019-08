L’Asd Taggia Calcio ha ingaggiato l’attaccante Luca Celotto e il difensore Giulio Cavicchia. Luca, classe ‘98 dopo un esperienza a Malta nel campionato di Serie A nel Hamrun Spartans e nel Mqabba ed ex dell’Argentina, torna in Italia per vestire il giallorosso. Giulio, classe 2002, ex calciatore dell’Ospedaletti Juniores andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Siciliano.

