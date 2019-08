Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-off – Terza giornata

Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze 11-6

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 4-11

Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese

L’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola espugna lo sferisterio di di Cortemilia, battendo 4-11 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto e aggancia la Torfit Langhe e Roero Canalese e l’Araldica Castagnole Lanze in testa alla classifica della Serie A Banca d’Alba-Moscone.

Mentre la quadretta canalese di Bruno Campagno osservava il proprio turno di riposo, gli astigiani di Massimo Vacchetto sono tornati sconfitti 11-6 dalla trasferta di Spigno Monferrato con l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che rimane al quarto posto a una sola lunghezza dal terzetto di testa.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze, Torfit Langhe e Roero Canalese e Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 14, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 9.

Quarta giornata

Venerdì 2 agosto ore 20.30

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Pro Spigno

Sabato 3 agosto ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play-out – Terza giornata

Sabato 3 agosto ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Tealdo Scotta Alta Langa

Domenica 4 agosto ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

La classifica: Robino Trattori Santo Stefano Belbo 9, Tealdo Scotta Alta Langa 8, Olio Roi Imperiese 7, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.

Pallapugno: chiusa la regular season di Serie C1

Serie C1 – Nona e ultima di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-8

Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Ultreia et Suseia 11-3

Bubbio-Monastero Dronero 11-8

Torfit Langhe e Roero Canalese-Barbero Albese 11-6

Sommariva Bormidese-Polisportiva Pieve di Teco 5-11

Classifica finale: Polisportiva Pieve di Teco 15, Bubbio e Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 12, Araldica Castagnole Lanze 11, Barbero Albese 10, Torfit Langhe e Roero Canalese, Monastero Dronero e Ultreia et Suseia 9, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 3, Sommariva Bormidese 0.

Bubbio secondo e Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca terza per differenza giochi negli scontri diretti.

Torfit Langhe e Roero Canalese sesta, Monastero Dronero settimo e Ultreia et Suseia ottava per classifica avulsa.

Accedono ai quarti di finale: Polisportiva Pieve di Teco, Bubbio, Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca, Araldica Castagnole Lanze, Barbero Albese, Torfit Langhe e Roero Canalese, Monastero Dronero e Ultreia et Suseia.

Retrocedono in Serie C2: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo e Sommariva Bormidese.

Serie C1 – Quarti di finale (date da definire)

Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese

Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca­‐Torfit Langhe e Roero Canalese

Bubbio­‐Monastero Dronero

Pallapugno: i risultati di mercoledì 31 luglio dei campionati giovanili

Juniores Scudetto Girone Blu – Terza giornata

Neivese A-Polisportiva Pieve di Teco 6-9

Allievi Trofeo Fipap – Andata quarti finale

Centro Incontri-Murialdo 5-8

Esordienti Trofeo Fipap – Andata quarti finale

Castellettese-Don Dagnino 7-1

Pulcini Scudetto – Andata quarti finale

Pro Paschese B-Canalese 1-7

Pulcini Trofeo Fipap – Andata quarti finale

Gottasecca-Pieve di Teco 7-1