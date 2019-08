Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Si tratta della fine di due importanti cantieri che abbiamo seguito con la massima attenzione in questi mesi”, commenta il sindaco Claudio Scajola. “Grazie al complesso intervento su Lungomare Vespucci riduciamo di molto il rischio idrogeologico di tutta quell’area, mentre l’intervento in Viale Matteotti permette, dopo anni di attesa, di restituire decoro e normalità all’arteria principale della Città”.

2) da mercoledì a venerdì interdizione al traffico in direzione Ponente-Levante, ad eccezione dei mezzi pubblici.

Sono previste le seguenti modifiche alla viabilità in Viale Matteotti nel tratto tra Via Battaglione Alpini Pieve di Teco e Villa Faravelli:

Da mercoledì a venerdì sarà effettuata invece l’asfaltatura di Viale Matteotti, comprensiva della messa in quota dei pozzetti e delle griglie stradali.

Nel dettaglio, lunedì e martedì si procederà all’asfaltatura del tratto di Lungomare Vespucci interessato dalla realizzazione dello scolmatore del Rio delle Valli e contemporaneamente alla fresatura del tratto di Viale Matteotti compreso tra Via Battaglione Alpini Pieve di Teco e Villa Faravelli.

Prenderà il via lunedì 5 agosto l’asfaltatura di Lungomare Amerigo Vespucci e di Viale Matteotti a Imperia. Gli interventi rappresentano l’atto conclusivo dei due importanti cantieri che hanno interessato negli scorsi mesi le due strade cittadine.

