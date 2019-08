L’ evento più pazzo e coinvolgente dell’estate sta arrivando. Nel week-end tra sabato 3 agosto e domenica 4, non prendete impegni e prenotate il vostro lettino alla Baia Salata Beach di Imperia, in Borgo Prino: sarete in pole position per la Beach Waterpolo Cup.

Si rinnova, come ogni anno, l’appuntamento con la pallanuoto in mare. Dalle ore 15 alle 20 inoltrate, scenderanno in acqua tanti atleti che hanno fatto la storia della Rari Nantes Imperia, militando anche in Serie A1 e in Europa.

‘ Amoretti Assicurazioni & La Nuova Macelleria ‘ capitanata da Davide Cesini saprà confermarsi campione delle spiagge imperiesi? Attenzione anche a ‘Il Chioschetto‘, con capitano Sarah Sowe, che dopo la semifinale del 2018 si è rinforzato con gli innesti Corio e Sara Amoretti, direttamente dalla A1.

E che dire della ‘Pescheria MareBlu‘ del vulcanico Presidente Vincenzo Mirabella? Anche quest’anno si presenterà ai nastri di partenza carichissimo. E’ inoltre il momento per i grandi ritorni: su tutti, i fratelli Gandini, che guideranno la ‘Pizzeria Il Melograno‘, potrebbero incontrare i fratelli Agostini, sempre portabandiera della ‘Pizzeria Agorà’ ai quali si aggiunge l’innesto di Carla Carrega dagli States.

Partirà facendo gli onori di casa ma la squadra ‘Capanne Africane‘ con le glorie Nicola Parodi e Paolo Milani, potrebbe scalare le posizioni della classifica.

Il team ‘Autoscuola Alfieri‘ sarà invece quella con l’ età media più bassa e capitanata dal duo Leon Kovacevic e Andrea Grossi: il primo è il giovane bomber giallorosso mentre il secondo ha ottimamente figurato nella Serie A1 savonese.

Chiudiamo con un mix di vecchie glorie e talenti in erba: il ‘Tapas Beach‘. Capitan Andrea Poracchia con Giacomo Rocchi e ‘il pirata’ Marcello Devia si ritaglieranno un posto tra i big?

Pallanuoto ma non solo. Nelle due giornate vi sarà spazio per due amichevoli tra squadre giovanili giallorosse. A proposito, se qualche giovanissimo volesse provare con la palla in acqua potrà iscriversi in loco per la partita Under. E domenica 4 agosto, dalle ore 14 alle 15 circa, si comincerà col botto: verrà offerta una lezione gratuita di Aquagym ed Aquafitness!

Sta arrivando l’evento sportivo più atteso dell’estate imperiese, manca pochissimo. Una competizione che sarà realizzata grazie all’importante sinergia con AC Transport, Don Quique Padel, PanicSurfShop, Poggio dei Gorleri, Pioselli ‘La Bottega dei Sapori’, Parco Avventura di Mendatica e Parco Acquatico ‘Le Caravelle’.

La Rari vi aspetta alla Baia Salata Beach sabato 3 agosto dalle 15 alle 20 e domenica 4 agosto dalle 14 alle 21.