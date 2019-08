Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Suoneranno a lutto le campane di tutte le chiese di Genova il 14 agosto alle 11:36, a un anno esatto dal crollo del ponte Morandi. Alle 10 il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la Messa di suffragio dove sorgeva il Ponte Morandi. Nel giorno in cui Genova ricorda la tragedia che fece 43 vittime, “la chiesa di Genova si unisce al dolore dei familiari delle vittime e dei feriti, alla sofferenza di chi ha perso la propria casa, la propria attività lavorativa, i propri beni”.

