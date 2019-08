Da venerdì 2 a domenica 4 agosto torna il Grande Trekking delle Alpi Liguri, organizzato dall’Associazione Pro Loco Mendatica in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì: tre giorni sulle Alpi Liguri alla scoperta dei migliori panorami fra le montagne e il mare, con la possibilità di scegliere il pernottamento in tenda o in rifugio.

I^ TAPPA – VENERDI’ 2 AGOSTO 2019: LIMONE (RITROVO COLLE DI NAVA) – COLLE DEI SIGNORI

Ritrovo: ore 7:30 Colle di Nava – trasferimento con pullman a Limone – salita a Baita 2000 con seggiovia.

Itinerario: Colle della Perla – Colle della Boaria – Colle dei Signori

Dislivello: +200 metri – Distanza: 14 km

Pranzo: al sacco, organizzato dall’Ass. Pro Loco Mendatica – Cena: Rifugio Don Barbera

Pernottamento: tenda o Rifugio Don Barbera (obbligo di prenotazione per disponibilità limitata)

II^ TAPPA – SABATO 3 AGOSTO 2019: COLLE DEI SIGNORI – MONTE FRONTE’

Itinerario: Selle Vecchie – Monte Bertrand – Passo Tanarello – Monte Frontè

Dislivello: +500 metri – Distanza: 15 km

Pranzo: al sacco, organizzato dall’Ass. Pro Loco Mendatica – Cena: Rifugio La Terza

Pernottamento: tenda o Rifugio La Terza (obbligo di prenotazione per disponibilità limitata)

III^ TAPPA – DOMENICA 4 AGOSTO 2019: MONTE FRONTE’ – MONESI

Itinerario: discesa verso Monesi – trasporto a Colle di Nava

Pranzo: Ristorante La Vecchia Partenza – Rientro: trasferimento con pullman a Colle di Nava

Info e prenotazioni: https://trekkingalpiliguri.webnode.it/