Giacomo Calvini giocherà nel Don Bosco Vallecrosia Intemelia per la stagione 2019-2020.

Il centrocampista, classe 1991, andrà a rinforzare la squadra allenata da Manuele Fiore. Un regalo del direttore sportivo Salvatore Cascia’, che sta cercando di formare un gruppo unito e giovane per il prossimo campionato in Prima Categoria.

Una nuova avventura attende il calciatore che lascia la Sanstevese per entrare a far parte della famiglia biancorossa. “A Santo Stefano sono stato due anni, il primo è stato molto bello, nel secondo quasi nulla è andato come sperato, ma ci tengo a ringraziare tutti i compagni, il mister e quelle persone che ci hanno accompagnato nel percorso. Ho scelto il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perché sia mister Fiore che il direttore Cascia’ mi hanno cercato e il progetto di cui mi hanno parlato è interessante” – dichiara Giacomo Calvini .

“Mi aspetto una bell’annata, di inserirmi in un buon gruppo e in un ambiente in cui mi è parso di capire che ci siano i presupposti per poter far bene – afferma – L’obiettivo primario è che sia un anno in cui potersi togliere delle soddisfazioni, perché vengo da una stagione che non è stata per niente positiva”.

