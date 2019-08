Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Procura di Imperia ha aperto un’indagine sulle minacce di morte nei confronti del sindaco di Camporosso, Davide Gibelli. “Taglio la gola a tutta la vostra famiglia” ha detto una persona al telefono ad un parente stretto del sindaco, che ha sporto denuncia per minacce gravi ai Carabinieri. Il motivo del contendere tra il Comune ed il proprietario di alcuni terreni a Camporosso sarebbe legato a questioni di permessi, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

