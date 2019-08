I Carabinieri hanno arrestato un uomo per tentato omicidio a Sestri Ponente. Un genovese di 49 anni ha accoltellato il vicino di casa, 52 anni anch’egli genovese, con diversi colpi al torace. L’aggressione, con un coltello da cucina, è avvenuta sulle scale del condominio. La lite sarebbe stata causata da gelosia, per motivi sentimentali. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi.

